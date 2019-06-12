台南學童疑遭竹棚壓死 南檢分案偵辦

（中央社記者張榮祥台南12日電）台南市安平區億載國小一名五年級男童10日參加戶外海洋教育時，疑在漁光島躲雨時被倒塌竹棚壓住，送醫不治，台南地檢署已完成相驗，分案偵辦。

億載國小人員今天指出，這場戶外教學已延後數次，10日當天因校方判定天氣情朗穩定，才決定在漁光島進行海洋教育，當天除學校2名老師外，還有16名風帆教練、助理教練及學生選手，共同戒護24名學生。

校方人員說，當時有包含罹難男童在內的2名學童因未帶泳具及泳褲，才未下水，如今發生憾事，校方內部也已進行了解，且配合檢警調查；帶隊的一名老師因過於傷心，今天請假未到校，另名老師強忍悲傷，繼續在校處理校務。

台南市議會議長郭信良今天下午則前往學童家致贈慰問金，吳童祖父、祖母及父親都很傷心；學童父親說，兒子很乖巧，是家中獨子，回家會幫忙做家事，當他接到學校通知時，兒子已經沒救了。

學童祖父說，孫子平常很乖，參加學校戶外教學卻天人永隔，他無法接受這種結果。學童祖母也表示，她沒有到現場，但有看到現場相片，她不知道竹棚有多重及竹棚是誰搭的，希望檢警查明釐清。

台南市政府教育局發布新聞稿指出，案發後，校方立刻將學童送醫及通知家長，教育局也派員關心；後續將協助處理後事及申請相關保險理賠，教育局學生輔導諮商中心已啟動師生安心輔導。

台南地檢署也分案偵辦，南檢發言人柯怡伶今天表示，檢察官昨天相驗後，初判遺體背、胸、腿等多處有壓痕，南檢將安排法醫師複驗、解剖，以確認學童死因。檢察官已展開調查蒐證，以釐清責任歸屬。（編輯：陳清芳） 1080612