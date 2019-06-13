酒駕男開車躲警加速逃 撞變電箱起火送醫不治

新竹市賴姓男子13日清晨3時許酒駕開車，為躲避警方竟加速駕車逃離，在路口過彎時撞上變電箱起火，車體變形嚴重且汽油外漏。警方將賴男救出並送醫，但仍因傷重不治。（翻攝畫面）中央社記者郭宣彣新竹縣傳真 108年6月13日

（中央社記者郭宣彣新竹13日電）新竹市賴男今天凌晨3時許酒駕開車，巡邏警員發現尾隨賴男車輛並伺機攔查，賴男為躲避警方竟加速駕車逃離，在路口過彎時撞上變電箱起火，警員將賴男救出，送醫後仍傷重不治。

警方表示，35歲賴姓男子今天凌晨3時許開車行經新竹市延平路，車子不穩，竟跨越雙黃線差點撞到前方機車，疑似酒駕，巡邏的南寮派出所警員發現尾隨，伺機攔查。

警員開警報器喊話示意停車，請賴男靠邊停車受檢，但賴男見警方在後，高速行駛躲避稽查，警方憂心當時路況不佳，若再追上恐會危害其他用路人安全，因此，當下放棄尾隨準備迴轉離去時，突然聽見前方有巨大碰撞聲響。

警方說，賴男發生車禍後，車體變形嚴重，且汽油外漏，警方立即與民眾合力將人救出，當時賴男意識已模糊，送往新竹國軍醫院搶救，隨後，在變電箱旁的車子起火，消防人員立即前來搶救並撲滅火勢。

警方表示，賴男送醫後疑胸、腹臟嚴重出血，經醫院搶救無效，今天凌晨5時許宣告不治，賴男經抽血化驗，酒精濃度高達0.8毫克，目前已通知其家屬到警局製作筆錄。

新竹市警局表示，警方執勤時，並未與對方追逐，而是發現賴男疑有酒駕行為，尾隨在後方，且保持一定距離；當時，天雨路滑，看到他高速過彎後，衝入人行道內，並撞到一旁變電箱，警方也在後方將他立即救出送醫。（編輯：卞金峰）1080613