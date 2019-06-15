泳渡澎湖灣傳意外 1長者選手溺斃

（中央社澎湖縣15日電）「2019泳渡澎湖灣」活動今天傳出意外，1名參加5000公尺泳渡組的78歲王姓選手，在賽事結束後未返回。澎湖消防局獲報後在西嶼鄉牛心灣南方海域發現昏迷的王員，運回送醫搶救仍告不治。

澎湖縣政府指出，「2019泳渡澎湖灣」活動委由台灣鐵人三項公司承辦，計有1622名男女選手參賽，賽事區分三組，其中從西嶼鄉大菓葉漁港至馬公市觀音亭海域全程5000公尺的泳渡組有500人、2000公尺的挑戰組有555人、500公尺的體驗組有567人。

台灣鐵人三項公司表示，5000公尺泳渡組選手於今晨以搭船方式前往大菓葉漁港前海域下水，再泳回馬公市觀音亭。上午11時賽事結束後，發現78歲的王姓選手沒有返回刷晶片卡的紀錄，察覺事態不對，立即通報海上戒護的船艇進行搜尋。

台灣鐵人三項公司指出，約在中午接獲1艘遊艇通報，在西嶼鄉牛心灣南方海域發現王員漂流蹤跡，立即轉通報澎湖消防局。經前往救援後，尋獲昏迷漂流的王員，載回馬公市送醫搶救仍告不治，已報請相驗。

澎湖海巡隊表示，今天泳渡比賽的海域海象風浪潮差過大，加上漲潮湧浪，賽程中有7艘戒護的獨木舟被風浪潮流帶離，所幸經海巡艇救回，人船平安。

台灣鐵人三項公司指出，對於發生參賽者意外感到遺憾，公司有依規定對所有參賽者辦理投保。目前正了解事故原因，也全力協助善後處理。（編輯：戴光育）1080615