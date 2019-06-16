假日放晴139縣道重機增多 交通違規反而減少

（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）擺脫連日梅雨，本週假日放晴，知名汽機車族出遊山路「縣道139線」今天一早湧現不少重機族、單車族，南投警方出勤取締違規，但舉發案件數不增反減，推測與汽、機車多有關。

139縣道連接彰化縣與南投縣，八卦山脈路段沿稜線而行，可眺望彰化與南投美景，加上部分山路蜿蜒，一直是重機族、單車族熱門出遊路線，但也因蜿蜒山路令少數騎士興起競速、練車心態，加上要讓攝影追焦族拍下過彎「卡普」帥照，導致交通事故頻傳。

連日梅雨後，本週假日放晴，139縣道今天一早即出現車潮，南投縣政府警察局交通警察隊上午會同公路總局台中區監理所南投監理站、南投縣政府環境保護局執行聯合稽查，由交通警察取締超速等違規，監理站人員協助辨識有無改裝，環保局測量排氣管噪音數值。

原以為車多將使違規案件增多，但南投縣警察局交通隊上午只取締1件普通重機無照駕駛、1件大型重機超速，跟先前一個假日整天可舉發10多件各種違規相比，今天上午舉發案明顯減少，在場員警認為今天車流確實較多，但推測可能汽、機車多而擁擠，加上路幅不算寬，車速反而快不起來，下午安排勤務持續取締。

縣道139線彰化路段指標19到21公里處彎道多，是彰化警方取締重點，昨天、今天都派員警進駐，若發現危險駕駛即當場攔停，或以錄影確認違規屬實後舉發，並藉員警站崗達到嚇阻效果，彰化縣警察局交通隊表示，昨天舉發13件超速、3件改裝，持續針對超速、改裝車輛、危險駕車取締，以維護路段行車安全。（編輯：翁翠萍）1080616