馬祖扣案越界盜砂船 連江地檢署7/5拍賣

（中央社馬祖19日電）馬祖第二宗越界盜採海砂的大陸籍「海盛655號」抽砂船，已經判決沒收確定，連江地檢署公告7月5日拍賣船舶，歡迎民眾踴躍參與投標。

大陸籍「海盛655號」抽砂船越界盜採海砂案，已經連江地方法院判處船長等9人不等刑期的有期徒刑，扣案抽砂船沒收確定。連江地檢署為迅速完成拍賣程序，已完成拍賣公告，將於7月5日下午3時在地檢署拍賣室進行開標。

地檢署指出，「海盛655號」抽砂船連姓船長等9名大陸地區人民，今年5月22日中午，共同未經許可，進入連江縣莒光鄉外海2.2浬處之公告限制海域，竊取海砂。

同日下午2時被海洋委員會海巡署艦隊分署第十海巡隊當場查獲，並扣得抽砂船1艘及盜採海砂約2000噸。汛期即將到來，地檢署為免船舶停靠於福澳港易生損害，接獲案件後以最速件處理，5月31日提起公訴，並完成鑑價程序，於案件確定後翌日即完成拍賣公告程序。

船舶之主機、內燃機及相關導航監控設備均性能良好。為使有意參與競標之民眾瞭解船舶實際狀況，地檢署除了製作船舶實況影片公布於公開網頁外，6月27日下午2時至4時及7月3日下午2時至4時將開放民眾登船導覽。（編輯：李錫璋）1080619