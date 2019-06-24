大法官軍人年改釋憲 言詞辯論雙方交鋒

（中央社記者林長順台北24日電）司法院大法官受理軍公教年改釋憲案，今天下午進行軍人年改釋憲言詞辯論。釋憲聲請人與關係機關代表言詞交鋒。大法官明天將進行公務員、教師年改案言詞辯論。

軍人年改釋憲案聲請人指定立委李鴻鈞、呂玉玲、費鴻泰代表，教授賴來焜、陳淳文與律師李漢中為代理人；關係機關部分，行政院政務委員林萬億、國防部司長白捷隆、副司長沈世偉代表，教授林明昕、孫迺翊與律師尤伯祥為代理人。雙方也分別推薦游錦帆、劉靜怡當鑑定人。

言詞辯論程序先由雙方陳述辯論要旨，雙方交互詢答，再由大法官詢問聲請人、相關機關代表人及其等代理人、鑑定人意見，雙方再做最後陳述，整個過程歷經3小時。

聲請人主張，推動軍人年改不僅違背信賴保護原則、侵害人民財產權、也違反法律不溯及既往原則；關係機關則認為，這次修法並未違反過去大法官溯及既往的看法，也未違反信賴保護原則。這次修法有考量採取合理補救措施與過度條款，對軍人衝擊最少。

聲請人、立委李鴻鈞指出，軍人捍衛國家，退伍之後，要如何穩定晚年，這是保障軍人基本條件，政府不能用基金要破產一句話就改革。政府要有順序調整，不能第一個拿軍人出來說要改革。

大法官明天上午、下午將分別針對公務員、教師年改案進行言詞辯論，司法院將在1樓多媒體簡報室同步傳輸實況影音，並在司法院網站直播。言詞辯論結束後，大法官近期內將做出是否合憲解釋。（編輯：方沛清）1080624