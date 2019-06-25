更多編輯台推薦新聞：
早安世界》長榮航空罷工露曙光 工會讓步8大訴求都可談
早報

早安世界》長榮航空罷工露曙光 工會讓步8大訴求都可談

專題／連續19年送餐服務 就怕老人沒飯吃
生活

專題／連續19年送餐服務 就怕老人沒飯吃

日本茨城縣將實施同性伴侶制度 都道府縣拔頭籌
國際

日本茨城縣將實施同性伴侶制度 都道府縣拔頭籌

專題／福衛七號深藏科學奧秘 7大關鍵問答解讀玄機
科技

專題／福衛七號深藏科學奧秘 7大關鍵問答解讀玄機

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

大法官公務員年改釋憲 言詞辯論雙方交鋒

最新更新：2019/06/25 14:06
司法院大法官受理軍公教年改釋憲案，25日上午進行公務員年改釋憲言詞辯論。釋憲聲請人與關係機關代表言詞交鋒。（截自司法院官網直播）中央社記者劉世怡傳真 108年6月25日
司法院大法官受理軍公教年改釋憲案，25日上午進行公務員年改釋憲言詞辯論。釋憲聲請人與關係機關代表言詞交鋒。（截自司法院官網直播）中央社記者劉世怡傳真 108年6月25日

（中央社記者劉世怡台北25日電）司法院大法官受理軍公教年改釋憲案，今天上午進行公務員年改釋憲言詞辯論。釋憲聲請人與關係機關代表言詞交鋒。下午將進行教師年改案言詞辯論。

公務員年改釋憲案聲請人指定立委林德福、李鴻鈞、王育敏代表，律師李念祖、鄧民治、蔡進良為代理人；關係機關部分，行政院政務委員林萬億、考試院銓敘部長周弘憲、司長陳紹元代表、副教授林佳和、范文清、律師洪偉勝為代理人。雙方也分別推薦李來希、張桐銳當鑑定人。

聲請人認為民國106年8月9日制定公布的公務人員退休資遣撫卹法多條規定，有違憲之虞，爭點包含優惠存款計息18%規定調整是否侵犯公務員財產權等；言詞辯論程序先由雙方陳述辯論要旨，雙方交互詢答，再由大法官詢問聲請人、相關機關代表人及其等代理人、鑑定人意見，雙方再做最後陳述，整個過程歷經3.5小時。

聲請人立法委員林德福指出，公務員是國家運轉安定的力量，年改新法上路，公務員不服陳抗造成社會動盪紛擾，建請大法官就法律不當之處，做出違憲解釋。

行政院、考試院代理人范文清指出，優惠存款計息部分，為政府政策性的福利措施，並非屬於公務員的財產權；洪偉勝指出，在不同時空，立法者有必要透過數字計算及財務分析，做出法律調整，建請大法官考量公務員年金的本質，做成合憲解釋。

審判長最後諭知辯論終結，在一個月內，指定期日公布解釋；預估釋憲結果將在4名大法官10月1日卸任前公布；憲法法庭今天下午將繼續就教師年改部分進行辯論。（編輯：張銘坤）1080625

司法院大法官受理軍公教年改釋憲案，25日上午進行公務員年改釋憲言詞辯論。審判長、司法院長許宗力（圖）最後諭知辯論終結，在一個月內，指定期日公布解釋。（截自司法院官網直播）中央社記者劉世怡傳真 108年6月25日
司法院大法官受理軍公教年改釋憲案，25日上午進行公務員年改釋憲言詞辯論。審判長、司法院長許宗力（圖）最後諭知辯論終結，在一個月內，指定期日公布解釋。（截自司法院官網直播）中央社記者劉世怡傳真 108年6月25日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報