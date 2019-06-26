一頁式廣告詐騙 刑事局揭6大特徵

（中央社記者黃麗芸台北26日電）刑事局今天表示，詐騙集團看準社群軟體網購風日盛，透過購買版面進行「一頁式廣告」詐騙，提醒民眾注意網頁無公司地址和電話、售價低於市場行情等6大特徵，以防受騙。

刑事局今天發布新聞稿表示，許多民眾近年來常透過網路拍賣平台或社群軟體進行購物，只要透過手機點擊、線上匯款即可送貨到家，有詐騙集團看準此消費利基，便在各拍賣平台和社群軟體購買廣告版面，再截取正版廠商圖片或新聞報導圖片，以低價促銷方式吸引消費者。

刑事局說，當消費者透過這類廣告再連結至購物網頁後，詐騙集團常以「貨到付款」廣告字眼取信消費者，並假冒國內知名企業或商城名義誘騙購買，當消費者收貨付款後才發現商品和廣告不符，或是商品品質低劣或有明顯瑕疵，要求退貨卻求助無門，才知受騙。

如何避免遭「一頁式廣告」詐騙，刑事局指出，經觀察可發現此類騙術常具有6項特徵。

首先，此類網頁上沒有公司地址、客服電話（或沒人接聽），只留下電子信箱或通訊軟體帳號；其次，產品售價明顯低於市場行情；常以「限時」或「倒數」方式銷售以吸引民眾。

以及號稱免運費、7天鑑賞期、可拆箱驗貨、不滿意包退等，且廣告相關留言都是正評、沒有負評；只能用貨到付款或信用卡刷卡（信用卡刷卡頁面多為歹徒虛設，有被盜刷風險）；還有網頁常出現簡體字或中國大陸用語，像是「直郵、郵費、支持」等字眼，且網頁大多粗糙、不精美。

刑事局提醒，民眾若發現貨到付款的商品和網購商品不符時，應儘速向負責運送宅配的業者反映，同時可撥打配送單上寄件人電話辦理退貨；若配送單無寄件人，可先詢問送貨的宅配業者，告知要辦理退貨，並請宅配業者提供先前寄件人的電話和電郵，再辦理退款。（編輯：李亨山）1080626