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首頁 / 社會

自稱律師收費寫告訴狀 男子涉詐欺被起訴

最新更新：2019/06/27 10:29

（中央社記者蘇木春台中27日電）鄭姓男子擔任公司法務時，向電話諮詢法律問題的民眾自稱是律師，並收費協助撰寫告訴狀，直到被害人詢問開庭事宜，鄭男藉故推託才被揭穿，台中地檢署今天依詐欺等罪嫌起訴。

台中地檢署起訴書指出，52歲鄭姓男子受僱於新北市土城區一家徵信公司擔任法務，於民國106年12月間接到何姓被害人撥打到公司的法律諮詢電話，鄭男明知未取得律師資格，向對方自稱是律師，並接受口頭法律諮詢，雙方因而認識。

何姓被害人因107年9月間疑遭受他人恐嚇，欲尋求具有法律專業的律師協助撰寫刑事告訴狀、民事起訴狀及處理開庭相關事宜，因誤信鄭男為律師，便匯款新台幣5萬元給對方，鄭男即於107年10月間，代告訴人撰寫刑事告訴狀及刑事附帶民事告訴狀提告。

直到被害人詢問鄭男後續開庭事宜，但對方都藉故推託，被害人發現有異，經查詢結果發現鄭男未取得律師資格，才得知自己受騙向警方報案。

鄭男到案時坦承未具律師資格，接受被害人委託撰寫告訴狀。台中地檢署檢察官依據證人證詞、手機通訊軟體對話截圖、匯款資料等證據，今天依詐欺、違反律師法等罪嫌將鄭男起訴。（編輯：李錫璋）1080627

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