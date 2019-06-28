咖啡廳變賭場遭破獲 刑事局專案全台掃賭

（中央社記者劉建邦台北28日電）刑事局今天公布查緝全國賭博專案行動成果，共掃蕩537處賭博地點，破獲職業賭場、網路賭博等案，包含黃姓男子在新竹市以經營咖啡廳為由，實則提供百家樂供賭客聚賭。

刑事局召開記者會，副局長朱宗泰表示，從25日至今執行全國同步查緝賭博專案行動，把掃蕩職業賭場、網路賭博、運動簽賭等列為重點取締項目，經統計，共掃蕩537處賭博地點，查扣新台幣353萬餘元，將持續掃蕩賭博場所。

刑事局掃蕩全台賭博處所專案，包含由新竹市警察局破獲的遊戲咖啡廳經營賭場案。警方說，黃姓男子自今年4月間在新竹市東區開設桌遊競技休閒咖啡廳，實則提供百家樂、德州撲克供賭客聚賭。

警方指出，該賭場以會員制招募賭客，並要求賭客繳納會費，會費可換取賭博籌碼，籌碼事後可換金錢，經掌握線索多月後，昨晨前往搜索，逮捕現場黃姓負責人等12人及24名賭客，也查獲200萬元、撲克牌、籌碼等。

警方說，黃男遭逮後否認涉案，但有賭客承認聚賭，訊後依違反賭博罪嫌把黃男等人移送新竹地檢署偵辦。

此外，刑事局偵九隊也偵破郭姓男子等13人經營大型簽賭網站。

刑事局指出，日前透過網路情資蒐集發現3個線上娛樂城長期經營體育賽事簽賭等多種博奕遊戲，交易金額達10多億元，掌握線索多日後，25日、26日見時機成熟，前往高雄市、新北市等地搜索，逮捕郭男等13人，查扣電腦主機、帳本等證物。警訊後依違反賭博罪嫌把郭男等人移送各地地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1080628