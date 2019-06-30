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首頁 / 社會

婦女疑氣先生謊稱兒子失蹤 警方調查

最新更新：2019/06/30 11:32

（中央社記者張榮祥台南30日電）台南施姓婦女昨晚抱著剛出生5天的兒子逛夜市，卻報案說兒子被人抱走，大批警力搜尋未果，婦女才說要氣先生，於是託友人將兒子送到外縣市，警方正在查證施女所說真偽。

施女昨晚向警方報案指稱，自己抱著出生5天的兒子逛花園夜市，購買飲料付錢時，將兒子放在另一個攤位上，哪知一回頭，兒子不見了。

警方獲報後，動員大批警力到花園夜市搜尋，連垃圾推都翻找一遍，夜市管理單位也透過廣播請遊客協尋，結果忙了一個多小時，男嬰還是不知所蹤。

男嬰在花園夜市失蹤的事，立刻傳遍網路，但警方認為此案疑點重重，向施女多次確認真偽，她才說託友人將兒子將送往外縣市，目的是要氣先生。

警方初步調查，施女產後住在坐月子中心，原希望先生多陪她，先生卻說要去按摩，懷疑先生跑到色情場所，就抱著兒子偷偷溜出坐月子中心，再搭計程車找先生，她問了計程車司機，得知先生所在的按摩店非色情場所，安心不少，就帶兒子逛夜市。

未料施女還是心有不甘，就請友人將兒子帶往外縣市要氣先生，也讓先生著急，沒想到惹出這麼大的事，讓警方和夜市遊客忙著找男嬰。

不過，警方認為施女說法反覆，有待查證，目前還在尋找男嬰，確認安全；警方人員說，若是施女真的要氣先生，才叫人將兒子送往外縣市，再謊報失蹤，將依誣告罪嫌送辦。（編輯：黃世雅）1080630

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