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終審法院新制將上路 大法庭提前曝光

最新更新：2019/07/03 16:21
為統一法律見解的大法庭新制4日將正式上路，最高法院3日向媒體公開全新的大法庭，院長鄭玉山（圖）親自導覽說明。中央社記者蕭博文攝　108年7月3日
為統一法律見解的大法庭新制4日將正式上路，最高法院3日向媒體公開全新的大法庭，院長鄭玉山（圖）親自導覽說明。中央社記者蕭博文攝　108年7月3日

（中央社記者蕭博文台北3日電）為統一法律見解的大法庭新制4日將正式上路，最高法院今天向媒體公開全新的大法庭，內設有11張法官席位，明天將舉行成立典禮，並公告第一屆的大法庭法官名單。

立法院去年修正通過法院組織法與行政法院組織法部分條文，終審法院新增大法庭制度，未來各庭審理案件，經評議後認採為裁判基礎的法律見解與之前判決的法律見解不一時，可由大法庭作出認定，統一法律見解。

最高法院為迎接大法庭新制，特地將原本的法庭重新整修裝潢，改為可以容納11名法官的大法庭，並於今天向媒體公開，最高法院院長鄭玉山還親自導覽，說明大法庭新制。

鄭玉山特別提到，大法庭制度是判例制度的改變，不代表判例從此失效，只是日後若要變更判例的見解，要循大法庭制度。

法官林恆吉補充說明，最高法院在大法庭新制施行前依法選編的判例，若無裁判全文可資查考應停止適用，未經停止適用的判例，則與一般判決同等效力，審判庭如要採取與判例相異見解，需向大法庭提案。（編輯：戴光育）1080703

最高法院為迎接大法庭新制，特地將原本的法庭重新整修裝潢，改為可以容納11名法官的大法庭，並於3日向媒體公開。中央社記者蕭博文攝　108年7月3日
最高法院為迎接大法庭新制，特地將原本的法庭重新整修裝潢，改為可以容納11名法官的大法庭，並於3日向媒體公開。中央社記者蕭博文攝　108年7月3日
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