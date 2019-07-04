面對無理旅客 台鐵列車長僅能柔性勸導自保

（中央社記者汪淑芬台北4日電）鐵路警察李承翰昨晚在台鐵列車上處理補票糾紛時遭逃票凶嫌刺殺，今天上午醫院宣告不治。台鐵說，目前列車長在車上面對無理旅客時，因無執法權力，只能採取柔性勸導方式自保。

台鐵局長張政源譴責暴力並表示台鐵會盡全力與鐵路警察局一同協助承翰家屬處理後續事宜，為確保員警及乘務人會執勤安全及維護站車秩序，也會與鐵警局共同研議更周延的防範措施，同時提醒旅客及同仁隨時留意周邊狀況，有情況隨時通報。

台鐵說，列車長每天在列車上都會遇到各種不同旅客狀況要處理，有人曾建議應配帶電擊棒或辣椒水，但因無執法權力，即使面對無理旅客時，也只能採取柔性勸導。

在台鐵有8年資歷的列車長李晁鳴說，列車長最常遇到是補票糾紛，其次是喝醉酒、騷擾其他乘客等，他個人去年查驗票，旅客補票金額就達新台幣20多萬元。

李晁鳴說，旅客補票原因有很多種，有些人並非故意，而是來不及或買不到目的地車票，就是要打算先上車後補票，所以話術很重要，像他自己不會一開始就認定旅客逃票，他認這是不要激怒旅客很重要的想法。

李晁鳴也遇過無理取鬧的旅客，就是堅持不補票，他說，遇到這種情形，他會先請旅客再想一想，若還是不補票，李晁鳴也避免正面衝突，而是很平靜告訴對方，會請警察將不補票旅客帶下車。

李晁鳴認為，就算列車長有執法權，考慮目前公務員常處在劣勢的社會風向，及後續繁複的司法訴訟，也不會輕易採用。

台鐵在訓練課程中，也教授列車長防身術，不過，因時數只有幾小時，李晁鳴說，多數列車長很難經過幾小訓練就懂得如何熟練運用。（編輯：卞金峰）1080704