鐵路警察殉職 警權團體籲檢討教育訓練

（中央社記者吳欣紜台北4日電）鐵路警察局嘉義分駐所員警李承翰昨晚在台鐵自強號上遭男子持刀刺傷送醫不治，台灣警察工作權益推動協會等團體今天說，政府應重視基層員工處境，補足人力、檢討教育訓練。

24歲的嘉義分駐所員警李承翰昨晚在列車停靠嘉義站第2月台時，登車處理一名情緒不穩定男子，結果男子竟持刀攻擊員警，造成李承翰受傷、臟器外露，送往嘉義基督教醫院救治，但在輸血1萬多CC後，今天上午宣告不治。

台灣警察工作權益推動協會、台灣鐵路產業工會及消防員工作權益促進協會今天共同召開記者會，一開始各團體幹部先為殉職員警默哀10秒。

台灣警察工作權益推動協會監事黃約農表示，錯誤的警察教育訓練容易導致錯誤的判斷而造成憾事，現行警界內的訓練模式迷信奪槍術、奪刀術等不切實際的技術，除了少數教官注意到並有意改變訓練方式，大多都沒有正視正確的現場判斷及實務上可使用技能的教育訓練。

除了教育訓練問題外，黃約農也提到警界裝備的問題，他指出，公發的裝備像是辣椒水及警棍等通常都不被基層信任，各地警察局多自行購置，不僅品質規格不一，也不一定人手一支。

值勤人力部分，黃約農指出，近年大眾交通建設規模增加，導致各地鐵路警察單位人力普遍不足，員額編制規定並沒有隨之修改，且廳舍老舊也導致警力容納人力不足，近年更有人力縮編，這是造成鐵道上值勤人員服勤風險提升的可能原因。

黃約農呼籲，政府除了應全面檢討教育訓練課程規劃、落實狀況外，也應將勤務規劃方式調整為雙備勤，減少單警服勤狀況，並應增加員額編制、改善廳舍。

台灣鐵路產業工會秘書長蕭農瑀則表示，從基層員工經驗可以看到，無票上車是造成旅客糾紛的最大因素，鐵路局應該嚴格執行、不要有無票上車的狀況發生，也希望鐵路局可以給予基層員工基本防護裝備，像是防身噴霧器等，讓員工更安全。（編輯：唐聲揚）1080704