狗綁機車拖行致死 狗主人觸法恐遭罰

台中市大安區路邊一隻狗受傷死亡，台中市動保處人員獲報到場發現狗的身上傷痕累累，經調閱沿途監視器，發現一名男子騎機車拖行狗的畫面，移請警方協助調查，警方依照違反動保法，將男子函送偵辦。（台中市動保處提供）中央社記者趙麗妍傳真 108年7月4日

（中央社記者趙麗妍台中4日電）台中市大安區一隻狗全身傷痕累累倒在路旁已無氣息，經查，狗遭70歲的主人騎車拖行致死，狗主人辯稱狗會破壞農作物才丟棄牠，男子因違反動保法，遭警方函送偵辦。

台中市動保處今天表示，4月11日接獲民眾通報，大安區路邊有隻狗受傷死亡，動保人員到場發現狗的身上傷痕累累，疑似是遭拖行所致。

動保人員將狗屍體送往中興大學解剖，犬隻沒有其他慢性疾病，也無骨折、內傷、內出血，研判是受傷致死。

動保人員在現場查看，發現地上留有1公里長的血跡。調閱沿途監視器，發現有一名男子騎機車拖行狗的畫面，移請警方協助調查。

據了解，拖行狗的騎士是一名70多歲的老農，他是狗的主人，辯稱狗常破壞他的農作物，才將牠用繩子綁在機車後，準備帶到河堤去丟掉。因偵查不公開，警方不予證實。警方依照違反動保法，將男子函送偵辦。（編輯：黃世雅）1080704