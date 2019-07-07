涉盜印國寶 故宮前助理研究員遭判撤職

（中央社記者劉世怡台北7日電）故宮前助理研究員陳耀東被控盜印「永樂大典」等國寶圖檔，一審遭判9年，二審審理中；公懲會日前認定他犯行嚴重斲傷公務員清廉形象，有懲戒必要，判決撤職並停止任用3年。

台北地檢署起訴指出，故宮博物院前助理研究員陳耀東、前研究助理葉麗珍，均屬公務員，負責「龍藏經」授權印製招標，得標廠商因擔心印製案無法如期完成，民國98年先以新台幣50萬元行賄陳耀東，之後再分別行賄陳耀東、葉麗珍各20萬元。

起訴指出，故宮90年起執行數位典藏計畫，國寶檔出借有一定流程，但陳耀東、葉麗珍卻利用故宮文物影像內控機制不完備，並趁香港出版公司向故宮申請出版「永樂大典」等機會，將檔案複製後，私藏於自身設立的祥禾公司，規避故宮清查。

一審台北地方法院於106年底，依貪污治罪條例的職務上收賄等罪，判陳耀東應執行9年徒刑、褫奪公權3年；葉麗珍因認罪及繳回犯罪所得，遭判刑2年、緩刑5年，褫奪公權2年。全案經上訴，目前由二審台灣高等法院審理中。

國立故宮博物院以陳耀東違法失職，移送公務員懲戒委員會，公懲會審理後，認定陳耀東犯行，嚴重斲傷公務員清廉形象，有懲戒必要，判決陳耀東撤職並停止任用3年。（編輯：方沛清）1080707