新北議員陳科名 涉收賄建商千萬被起訴

（中央社記者葉臻新北11日電）民進黨籍新北市議員陳科名，2012年起插股土方清運公司，藉由施壓政府機關加速取得建照向建商收賄，新北地檢署今天偵結，以涉貪污治罪條例起訴陳科名及蔡姓土方清運業者。

起訴書指出，陳科名是新北市議會第1至第3屆議員，並多次擔任新北市議會第三審查委員會召集人，負責審查新北市政府工務局、新北市政府城鄉發展局相關事項。

新北地檢署調查，蔡姓土方清運業者2012年間邀陳科名入股，希望藉此提升建商青睞得以承包工程，陳科名用太太名義及隱名投資方式，分別在蔡姓業者名下2家公司持有股份，並與蔡姓業者議定，只要是他以議員身分所謀得建商發包，就可依照不同工程獲得工程總價3%等報酬。

陳科名自2012年至2019年間，先後接受7家建商請託，向工務局、城鄉局的建築執照、使用執照審核單位承辦人施壓，加速相關執照核發進度，再要求該7家建商將土石清運等工程交由指定廠商承包，藉此獲利。

陳科名也另外向黃姓及鄧姓業者詢問承包工程價額後，加上自己想從中獲取的「服務代價」，向該7家廠商議價，並發包給黃姓、鄧姓業者名下公司。

起訴書指出，陳科名透過上述方式，先後收受建商直接交付的賄賂款新台幣440萬元，間接自工程價款取回的不正當利益共計1277萬2700元，合計1717萬2700元，透過職務行為收賄2次，按建案分，共收受不正當利益12次。

陳科名3月15日遭新北地方法院裁准羈押禁見，5月13日裁定延押2個月，新北地檢署今天偵結，依照涉犯貪污治罪條例將陳科名及邀陳科名入股的蔡姓土方清運業者起訴，並依法沒收陳科名1717萬2700元犯罪所得，並於全部或一部不能沒收時，追徵其價額。（編輯：張銘坤）1080711