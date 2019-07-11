男子自稱仁波切 涉嫌以宗教手法詐欺遭警逮

刑事局11日宣布破獲陳姓男子涉嫌宗教詐欺案，警方也在陳男住處、道場搜出大批外幣等現金。警訊後依詐欺等罪嫌把陳男及其妻子移送檢方偵辦。中央社記者劉建邦攝 108年7月11日

（中央社記者劉建邦台北11日電）陳姓男子自稱為仁波切，並在中國、泰國等處以捐獻建佛堂、買保健產品等為由向信徒收取金額。刑事局接獲多名中國籍民眾報案指稱遭騙，循線逮人，警訊後把陳男及其妻子送辦。

刑事局今天召開記者會，偵七大隊副大隊長徐釗斌指出，從去年1月起，陸續接獲32名中國籍民眾來台灣報案，被害人皆稱遭台灣籍63歲陳男以宗教手法詐騙，被害人也提供40多名被害民眾的委託書。

刑事局表示，陳男自民國81年起在台設道場，對外宣稱是活佛，設有法號仁波切；陳男從民國90幾年轉赴中國發展，涉嫌以捐獻建佛堂、賑災、購買保健食品等為由，向信徒收取費用，經清查，被害人包含中國、泰國、法國、美國等處華僑，初估信徒人數達1萬人，被害金額達新台幣2億多元。

刑事局說，偵辦期間也接獲洛杉磯辦事處、泰國警方來函請求提供有關陳男情資，主要是因有多名被害人在當地報警遭陳男詐騙，泰警在今年6月間也透過國際刑警組織對陳男發布紅色通緝令。陳男今年3月已先從泰國返台，就未曾赴泰。

刑事局掌握線索後，日前派員前往陳男位在台中、台北的道場及住處搜索，查扣各國外幣、帳冊等，並逮捕陳男及其妻子。陳男警訊時稱，自己是被陷害，並未跟信徒收取金錢。

刑事局警訊後依違反詐欺、洗錢罪嫌把陳男及其妻子移送台北地檢署偵辦。檢察官訊後諭令陳男100萬元交保，陳男及其妻子皆限制出境、出海及住居。（編輯：張銘坤）1080711