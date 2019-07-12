嘉縣議員王焜玄補宣誓 當選無效之訴上訴中

（中央社記者黃國芳嘉義縣12日電）嘉義縣議員王焜玄被控涉及多起現金賄選案，遭羈押7個多月後，於10日交保，嘉義縣議會今天辦理王焜玄補宣誓儀式；嘉義地方法院日前宣判王焜玄當選無效，全案上訴中。

嘉義縣議員王焜玄被控違反選罷法、涉及多起現金賄選案，去年11月28日遭羈押，全案於10日辯論終結，法官當日諭令以新台幣150萬元交保，並限制出境出海。王焜玄賄選案預定9月11日宣判。

另外，嘉義地檢署及王焜玄同選區「落選頭」張貴忠均對王焜玄提起民事當選無效之訴，嘉義地院日前宣判當選無效，全案上訴中。

嘉義縣議會於上午舉行王焜玄補宣誓就職儀式，由嘉義地方法院庭長周俞宏監誓，副議長陳怡岳代表因公出國的議長張明達主持，出席觀禮者除了竹崎鄉親外，還有嘉義縣政府祕書長羅木興和各局處主管等人。

王焜玄再次強調，希望司法還他清白，至於上訴中的當選無效之訴，他表示會再努力，也感謝竹崎鄉親的支持。

周俞宏指出，不管當事人有涉及賄選或是當選無效的事由，都要透過司法的程序，不過，王焜玄為議員當選人，且已交保，依照相關規定，需先進行宣誓程序就職，至於他的議員資格，是不是有當選無效的事由，後續會透過司法程序認定。（編輯：陳俊碩）1080712