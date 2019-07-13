港籍遊艇失動能 海巡東沙分隊人道救援

高雄海巡隊東沙分隊12日獲報，一艘香港籍遊艇在東沙島北方4.3浬海域疑電力系統故障，隨即出動海巡人員協助維修。（海巡署艦隊分署第五海巡隊提供）中央社記者王淑芬傳真 108年7月13日

（中央社記者王淑芬高雄13日電）高雄海巡隊東沙分隊12日近中午獲報一艘遊艇在東沙島北方4.3浬海域疑電力系統故障，慢速航向東沙島準備求援，隨即出動海巡人員提供食物及零件修護，成功扮演人道救援角色。

海巡隊東沙分隊是在12日近中午時接獲東沙指揮部雷達操作員通報，在東沙島北方4.3浬海域有不明國籍目標，船隻前往查看發現是香港籍遊艇「139618」號，船上有4名船員，2男2女、分別是義大利、荷蘭、阿根廷及菲律賓籍。

海巡署艦隊分署第五海巡隊今天發布新聞稿指出，故障的遊艇是11日4時從香港出發，目的地為菲律賓宿霧島，11日晚間20時航行至東沙島西南20浬處時，發電機突然異常致電力系統故障，遊艇慢速航往東沙島準備求援。

第五海巡隊副隊長魏彰佑接受電話訪問指出，東沙分隊同仁了解遊艇失去動力，秉持人道救助的的精神，提供熱食、餐點及飲水，並返回拿取備用零件，2名輪機人員登艇協助維修，人員在高溫的機艙內進行約4小時維修，終於在下午4時30分完成發電機修復。

他說，遊艇船員對海巡人員無國界協助救援與辛勞由衷感謝，遊艇經測試後啟航，海巡艇也戒護遊艇航行到12浬外確認航行安全無虞，才返回東沙執行巡弋勤務，成功扮演人道援助者的角色。

海巡隊指出，東沙島周遭海域海象瞬息萬變，呼籲漁民及民眾駕船出航作業，務必確保航行設備及機械狀況良好。（編輯：黃世雅）1080713

高雄海巡隊東沙分隊12日獲報，一艘香港籍遊艇在東沙島北方4.3浬海域疑電力系統故障，隨即派員進行零件修護。（海巡署艦隊分署第五海巡隊提供）中央社記者王淑芬傳真 108年7月13日

高雄海巡隊東沙分隊12日獲報，一艘香港籍遊艇在東沙島北方4.3浬海域疑電力系統故障，隨即派員協助維修，並提供熱食、餐點及飲水。（海巡署艦隊分署第五海巡隊提供）中央社記者王淑芬傳真 108年7月13日