警政署全台打擊詐欺專案 5天逮2280人

（中央社記者黃麗芸台北15日電）為淨化社會治安，警政署於8至12日發動「全國同步打擊詐欺專案行動」，5天共緝獲詐欺集團成員2280人，其中包含6名幕後金主和27件詐欺集團，較去年同期降低14.5%。

刑事局今天舉行「警政署全力打詐，詐欺集團徹底掃蕩」記者會，刑事局副局長朱宗泰表示，這次專案由台灣高等檢察署協助指導各地方檢察署指揮偵辦，檢、警共同合力打擊詐欺集團。

朱宗泰指出，專案行動期間鎖定詐欺「集團核心」「詐欺車手」和「查扣不法所得」等三大面向打擊，5天內共緝獲詐欺集團成員2280人，其中包含幕後金主6人、地下匯兌業者22人、車手首領188人、取款車手1041人、水房4處、國內詐欺機房5處和國外3處，以及詐欺集團27件。

統計專案行動執行期間詐欺案件發生數，朱宗泰說，相較去年同期減少133件、降低14.5%，民眾被害案數有效減少。

另專案期間也強化查扣詐欺集團不法所得，加強追查幕後資金流向，共計查扣現金新台幣3億3521萬餘元、土地6處、房屋2處、汽車29輛，合計查扣總額約新台幣4億1174萬餘元，從源頭遏制犯罪。

刑事局偵查第七大隊副大隊長徐釗斌說明，透過165反詐騙專線大數據分析發現，去年1月至今年4月遭假交友投資詐騙而匯入香港金融帳戶的被害案件數雖僅佔整體1%，但財損金額竟高達新台幣9億餘元，隨即成立專案小組積極查緝。

徐釗斌表示，歷經3個月深入追查發現，林女和許女和香港假貸款公司合作，以「假金流真貸款」方式吸引有資金需求民眾到香港開設金融帳戶，卻將這些帳戶提供給詐欺集團作為洗錢用途，初步清查受害人有數十名，警方已於7月9至12日將林女和許女等21人拘提到案送辦。

受害人之一的陳姓女子接受媒體聯訪時表示，去年4月看到社群軟體有好友邀請通知，加入後得知有投資分紅機會，短短1個多月便陸續匯出多達33萬美元，自己才驚覺受騙。

刑事局偵查第二大隊副大隊長何明賢也指出，日前獲報指白姓犯嫌等5人涉結合電信詐欺機房，以假冒公署名義行使詐騙，再利用人頭金融帳戶透過網路銀行層層轉帳至第三方支付平台轉換現金，以此法替詐欺集團轉帳洗錢，初步清查受害者至少十餘人，轉帳金額達數千萬元，10日在台中市西屯區攻堅逮人送辦。（編輯：方沛清）1080715