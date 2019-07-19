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誹謗指吳宜臻縱容助理收錢 莊嚴判刑6月定讞

最新更新：2019/07/19 11:47

（中央社記者蕭博文台北19日電）曾任民進黨組織部副主任的莊嚴在第9屆立法委員選舉期間，指控當時尋求連任的吳宜臻放任助理收錢。一、二審依選罷法判處莊嚴有期徒刑6月，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

全案起於民國104年間，時任民進黨不分區立委的吳宜臻參與第9屆區域立法委員選舉，莊嚴同年12月28日到台北地檢署外發送標題為「綠委縱容A錢助理，三進國會偽造公文」的新聞稿給記者。

莊嚴在新聞稿中指控吳宜臻的助理向建商索討活動費新台幣250萬元，另向苗栗某企業人士索取40萬元的公關費用，「呼籲民進黨審慎評估陣前換將的可能性！」吳宜臻與助理因此提起告訴。

一審苗栗地方法院認為，莊嚴辯稱新聞稿內容來自批踢踢實業坊的文章，但網路文章真假難辨，莊嚴未經查證即以新聞稿方式轉述，有散布謠言的惡意，意圖使吳宜臻不當選，依公職人員選舉罷免法的意圖使人不當選而散布謠言罪，判處6月徒刑，褫奪公權1年。

案經莊嚴上訴，二審台灣高等法院台中分院仍認為，莊嚴並無真憑實據，僅憑真假難辨的網路文章，即加以杜撰、誇大製成新聞稿發送給記者，顯具有散布謠言與誹謗告訴人名譽的惡意，維持一審判決。

莊嚴上訴第三審，最高法院認為二審判決並無違法，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：陳俊碩）1080719

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