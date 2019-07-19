高雄流行音樂中心工安意外 局部停工待複檢

（中央社記者陳朝福高雄19日電）高雄海洋文化及流行音樂中心興建工程昨天發生工安意外，1名消防工程包商工人羅姓男子自高處墜地，送醫後因頭部受創嚴重不治。勞工局今天說，現場局部停工待複檢。

高雄市勞檢處會同警方勘查，發現羅姓工人未勾掛安全鎖，從12公尺高的屋頂失足墜落，已要求案發工地2公尺以上的工程全部停工。

海洋文化及流行音樂中心基地面積約11.43公頃，位在愛河出海口高雄港11到15號碼頭，西臨漁人碼頭、南接新光碼頭、北邊串連愛河沿岸設施，建築體沿碼頭闢建，預訂明年8月完工，將成為高雄文創音樂基地。

55歲羅姓工人正在海音中心海豚館施工，為屋頂管線放樣，不料由12公尺高的屋頂墜地，經工地工人求救，救護車將他送醫急救仍因頭部著地受創嚴重，顱內出血不治。

高雄市勞檢處發現工地屋頂有安全母鎖，但羅姓工人並未勾掛安全鎖，才不慎失足墜落，且又從下方安全網邊緣掉落，致安全網未起防護作用。

勞檢處表示，已裁定海音中心海豚館2公尺以上工程全部停工，待調查案發內容及補強相關作業，經審核符合計畫後才能復工。（編輯：翁翠萍）1080719