調查分案制度 監察委員親赴最高法院

（中央社記者蕭博文、劉世怡台北26日電）監察委員陳師孟、高涌誠和蔡崇義今天前往最高法院調查分案制度是否不公，詢問書記官長徐昌錦、高院法官周盈文，約3小時後離去。

全案起於媒體去年報導最高法院分案制度不公，並指法官楊絮雲因不滿遭分案罷凌，主動請調台灣高等法院。監委依報導立案調查，先於去年8月赴最高法院查看分案室。

楊絮雲與其同為高院法官的丈夫周盈文今天上午前往監察院陳述意見，高涌誠等人認為有親赴最高法院必要，上午10時許前往最高法院，下午1時許離去。

周盈文指出，監委今天到最高法院主要是找他與徐昌錦對質，釐清去年4月26日徐昌錦是否有找他協調，勿將最高法院人工分案不公一事曝光，他當時同意讓妻子以公公婆婆生病為由，填單調動回任高院。

周盈文說，楊絮雲在最高法院期間為民國106年9月7日至107年5月21日，8個半月被指分特殊商事案件20件，包含RCA污染案、台新金與財政部間的彰銀經營權訴訟等矚目案件，其他6名法官，分案加起來才14件，她最終結案4件才離開，剩下16件，至今只有6件，由6名法官結案，還有10件未結。

周盈文說，楊絮雲對於最高法院分案黑幕事件感到痛心疾首，希望不要再有分案罷凌法官事件發生，期許查明真相、懲戒究責、建全制度，另考慮提起國賠以回復名譽。

周盈文指出，案件集中同一人，導致結案速度慢、法官工作勞逸不均，也違反大法官釋字665號解釋意旨的不能指定分案，這將嚴重影響民眾對司法的信任。

針對周盈文指稱徐昌錦曾在去年找他協調勿將最高法院人工分案不公一事曝光，徐昌錦未接電話，不知其回應。（編輯：方沛清）1080726