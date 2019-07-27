男子逃票涉咬傷台鐵列車長 依法送辦

台鐵27日發生一名男乘客為逃票咬傷列車長事件，45歲莊姓男子（中）遭逮捕後向警方表示，他是因為沒有錢才想逃票。中央社記者郭芷瑄攝 108年7月27日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣27日電）台鐵高雄開往屏東潮州站的3147班次區間車，今天發生男乘客逃票涉咬傷列車長事件，這名45歲的莊姓乘客向警方表示，他沒錢才逃票。警方依傷害罪、違反鐵路法將莊男移送法辦。

台鐵指出，3147次區間車在屏東六塊厝招呼站停車時，何姓列車長執行列車監視時，發現一名男子上車後，躲進廁所規避補票；車到達潮州站後，列車長想將這名男子交潮州站補票，但男子拒絕，並趁亂咬傷列車長左上臂導致傷口滲血，再躲入3513次（潮州=枋寮區間車）車內。

台鐵潮州站人員隨即通知鐵路警察至車站將這名莊姓男帶回警局偵訊。警訊時，莊男指稱，因為沒錢才會逃票。

警方指出，莊姓男子戶籍設於高雄市燕巢區，無業，原本計劃從屏東市六塊厝前往枋寮。事發後，由於列車長已提告，警方依傷害罪、違反鐵路法將莊男移送法辦。

台鐵屏東站長董阿成表示，莊男常在高屏間來回買短程票乘坐，同仁對他並不陌生，他今天想從六塊厝搭車到枋寮的區間車票價是新台幣60元。（編輯：戴光育）1080727