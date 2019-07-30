小貨車逆向衝撞騎樓 撞破瓦斯自來水管1人受傷

苗栗縣頭份市中正路30日晚間發生小貨車逆向衝撞騎樓意外，沿途波及5輛停放路旁的機車，並撞破自來水及瓦斯管，何姓駕駛腿部擦傷送醫，事發原因待警方調查釐清。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年7月30日

（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）苗栗縣頭份市中正路晚間發生小貨車逆向衝撞騎樓意外，除波及路旁5輛機車，也撞破自來水及瓦斯管。37歲何姓駕駛臉色蒼白、腿部擦傷送醫，所幸未波及其他路人。

37歲何姓男子晚間7時許，駕駛白色小貨車行經頭份市中正路，突然失控，逆向撞上路旁一間手搖飲料店騎樓，沿途波及5輛停放路旁的機車，小貨車猛力撞擊騎樓梁柱後停下，車窗、擋風玻璃碎裂一地，瓦斯管、自來水管也當場破裂，造成天然氣外洩、自來水不斷噴出，現場滿目瘡痍。

苗栗縣政府消防局頭份分隊獲報到場，協助何男從駕駛座脫困送醫，並通知瓦斯、自來水等單位到場處理。何男送醫時，臉色發白、雙膝及左小腿擦傷，意識清楚。

飲料店員指出，事故發生時，先聽見「碰」一聲巨響，抬頭一看，驚見貨車竟撞進騎樓，接著竄出一片白煙「還以為是發生氣體爆炸」，包括騎樓梁柱、天花板裝潢都毀了。目擊事故的附近店家表示，駕駛獲救後看起來昏昏沈沈，表示不舒服，不知是否中暑身體不適還是被嚇到。

頭份市長羅雪珠事發第一時間，也前往現場關切，並在臉書po文，表示相關單位正積極搶修中，提醒市民暫時避開該路段。詳細事發原因，待由警方調查釐清。（編輯：黃世雅）1080730