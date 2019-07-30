華映重整提抗告 桃園地方法院裁定駁回

（中央社記者吳睿騏桃園30日電）桃園地方法院今晚表示，中華映管股份有限公司日前聲請公司重整案件，經桃園地院裁定駁回後，華映公司不服提起抗告，桃園地方法院合議庭29日裁定「抗告駁回」。

桃園地院晚間發布新聞稿表示，綜合參考華映公司聲請及抗告意旨、經濟部及行政院金融監督管理委員會證券期貨局、各相關之機關及利害關係人意見。桃園地院表示，先前駁回重整的聲請於法並無不合，因此裁定駁回抗告。

桃園地院指出，華映公司是否有重整可能，繫之於華映公司本業經營是否有獲利可能、以及是否有足夠資金挹注，不過依華映公司先前財務結構不良、償債能力惡化、現金存量流動性不足的狀況，華映公司尚未提出具體有效改善其財務狀況之方案。

另外，華映公司也未能具體說明是否已獲得私募資金的挹注，在無資金挹注的情況下，尚缺乏積極證據認為華映公司的本業經營一是否有獲利可能以清償債務。

桃園地院表示，本件銀行團中，除最大債權人台灣銀行對於重整方案未明確表示同意與否外，其餘債權人如陽信商業銀行等，都不同意華映公司進行重整，華映公司未能提出保障債權人權益及勞工權益的可行方案。

桃園地方法院考量到，重整程序將衍生相當應最優先受償之重整費用，可能進一步削弱華映公司對於債權人及工資等債權的償債能力及清償成數，因而無法准其重整之聲請。（編輯：張銘坤）1080730