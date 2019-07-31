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盜領三芝貝殼廟382萬廟產 新北地院判刑定讞

最新更新：2019/07/31 18:27

（中央社記者葉臻新北31日電）三芝富福頂山寺已故主委李樹欉的兒子李佰全與兒媳葉玲，盜領廟產382萬元，新北地院判李佰全夫妻各6月，交付該廟印章存摺的管委會監察人林陀桂英3月，可易科罰金，全案定讞。

富福頂山寺位於三芝圓山里二坪頂山上，主祀濟公禪師，內外裝潢全部以貝殼及珊瑚堆砌拼貼而成，猶如海底龍宮一般，也被稱為「貝殼廟」，吸引不少遊客前往。

富福頂山寺民國101年間由李樹欉擔任第一屆管委會主委，李樹欉在同年1月27日因病去世，擔任第一屆管委會副主委的李佰全（李樹欉之子），與妻子葉玲（後來離婚）向該廟監察人林陀桂英拿取富福頂山寺大章、李樹欉小章及該廟存摺，2月初詐領新台幣382萬元廟產後轉入李佰全個人帳戶。

案經富福頂山寺第二屆主委謝榮壽向新北地檢署提告，檢方依偽造文書等罪起訴李佰全、葉玲與林陀佳英等3人，新北地院審理時，李佰全等3人否認犯罪，但法官認為，李樹欉死亡後，原先廟方授權委任關係已消滅，李佰全、葉玲更無從經由李樹欉授權而可提領廟方存款，林陀桂英則屬幫助犯。

新北地院依偽造文書等罪判處李佰全、葉玲各6月、林陀桂英3月徒刑，可分別易科罰金36萬、18萬及9萬元，李佰全另須被追繳沒收犯罪所得382萬元，全案定讞。（編輯：翁翠萍）1080731

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