導航遊經典小鎮犁田險翻車 警民徒手抬車助脫困

（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）苗栗縣苑裡鎮獲選交通部觀光局「經典小鎮」，一名女子駕車載友人前往遊玩，被導航指引進狹窄產業道路，過彎時車輪陷入稻田水溝險翻車，所幸警民徒手合力抬車，才順利脫困。

苗栗縣政府警察局通霄分局山腳派出所所長張錦霖今天表示，家住頭份市的61歲饒女7月29日駕車載友人前往苑裡鎮遊玩，原本想造訪知名網紅景點「山腳國小日式宿舍」，但因不熟悉路況，透過車內GPS導航系統，竟駛入苑裡鎮舊社里一條狹窄、彎曲的產業道路。

饒女越開越覺得不對勁，想要倒車駛離時，右側2個輪胎陷入路旁稻田水溝，車身當場傾斜45度，隨時可能翻車，趕緊與友人逃出車外尋求協助；警方接獲通報趕抵現場，發現車輛底盤輕微刮傷，仍可行駛。

由於當地路幅狹小，無法找來拖吊車支援，警方與現場民眾合作，在高溫豔陽下，採徒手搬運方式，順利將自小客車移回車道，再協助饒女把車輛行駛至大馬路上，讓饒女一行人有驚無險持續旅遊行程。

警方指出，民眾開車至鄉間或郊區，車內GPS導航系統有可能因收訊不良，或駕駛不熟悉路況，發生類似走錯路情況，呼籲出遊前應先查詢相關路線，才能確保避免發生危險。（編輯：黃世雅）1080801