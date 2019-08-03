貨輪烏坵撞消波塊沉沒憂漏油 縣府趕赴處理

海巡署金馬澎分署表示，大川貨輪2日晚間靠泊烏坵北風碼頭卸貨時，疑浪況不佳，船體碰撞消波塊破損嚴重，擔心漏油，金門縣政府人員3日清晨已趕赴烏坵後續協助處理。（海巡署金馬澎分署提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年8月3日

（中央社記者黃慧敏金門縣3日電）海巡署金馬澎分署表示，載運工程物資的大川貨輪昨晚靠泊烏坵北風碼頭卸貨時，疑似浪況不佳，船體碰撞消波塊破損沉沒，擔心漏油，金門縣政府人員已趕赴烏坵後續協助處理。

海巡署第12巡防區指揮部副主任吳建冠受訪表示，，大川貨輪昨天中午開始在北風碼頭卸貨時，即覺得狀況有異；傍晚6時，船體撞上消波塊，造成船體破損進水，船長立即將貨輪駛離碼頭到大坵南方0.3浬下錨，預作船體堵漏，由於船體破損嚴重，無法排除進水問題，狀況嚴重，通報海巡救援。

吳建冠表示，烏坵安檢所及海軍陸戰隊烏坵守備隊共同緊急派遣2艘橡皮艇，冒著惡劣海象，將船上13名船員平安接到島上。金馬澎分署同時緊急成立應變中心，並通知金門縣政府及環保局共同組成專案小組，搭乘金門海巡隊巡防艇到烏坵島了解事故原因及後續處理。

烏坵民眾吳金財說，昨晚8時看到貨輪沉沒。吳建冠表示，專案小組今天清晨近5時抵達烏坵海域，已不見貨輪蹤影；由於船上殘油重油約10噸、輕柴油約27噸，憂心風浪變差，油箱破裂，海巡人員會持續監控；並在船長和大副等船上幹部送抵金門後，進行海事責任調查。

縣環保局長楊建立表示，環保局人員配合海巡單位抵達現場後查看，初步發現尚無漏油狀況，擔心船體破損加劇恐有漏油疑慮，環保局人員配合岸巡單位已備妥吸油棉及攔油索，視情況布設。交通部航港局中部航務中心今天開會，討論後續處理事宜。

吳建冠指出，台籍大川貨輪重達1000噸，長61公尺，這次是載運砂石到烏坵進行房舍工程。船駛離碼頭時，船上還有500包砂石。貨輪上有7名台籍、6名印尼籍船員，全數獲救。海巡署感謝海軍陸戰隊烏坵守備隊隊長林銘煌，協助派出2艘橡皮艇及20多名官兵與烏坵安檢所人員共同救援。

烏坵位在金門東北方72浬處，距中國湄洲島20浬，由大坵與小坵島組成，總面積1.2平方公里；民國43年，由金門縣政府「代管」。（編輯：黃世雅）1080803

海巡署金馬澎分署表示，大川貨輪2日晚間靠泊烏坵北風碼頭卸貨時，疑浪況不佳，船體碰撞消波塊破損沉沒，安檢所及烏坵守備隊緊急救援，13名船員平安獲救。（海巡署金馬澎分署提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年8月3日

海巡署第12巡防區指揮部副主任吳建冠3日表示，大川貨輪2日在烏坵北風碼頭卸貨時撞擊消波塊，船體破損進水，晚間8時沉沒。中央社記者黃慧敏攝 108年8月3日