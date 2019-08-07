台灣諾魯簽署刑事司法互助條約 聯手打擊犯罪

（中央社記者蕭博文台北7日電）法務部長蔡清祥今天與諾魯共和國司法及國境管理部長David Adeang，簽署「中華民國（台灣）政府與諾魯共和國刑事司法互助條約」，展現台灣積極與各國並肩打擊犯罪的堅強決心。

簽署儀式今天下午在法務部舉行，蔡清祥致詞時說，台灣、諾魯都被海洋環繞，也因為隔絕的地理位置，極易成為跨境犯罪的地點，犯罪類型包括洗錢、跨境詐欺、毒品、人口販運，面對犯罪的威脅，台灣、諾魯更需要與世界各國聯合防止犯罪發生與擴大。

David Adeang（阿丁安）則表示，諾魯面臨毒品、洗錢等跨國犯罪，亟需國際合作，感謝台灣的支持。

法務部表示，與諾魯簽署的刑事司法互助條約是台灣繼與美國、中國大陸、菲律賓、南非及波蘭後，簽署的第6個刑事司法互助條約及協定，也是近2個月內，繼與波蘭後，與外國簽署的第2個司法互助條約及協定。

法務部發布新聞稿指出，本條約歷經2年磋商，在法務部與外交部及駐諾魯大使館努力下，雙方終獲致簽署共識。本條約生效後，台灣與諾魯將可在刑事調查、追訴、法院審理、犯罪防制等程序中，相互提供協助。

新聞稿提到，合作範圍包括執行搜索及扣押、協助扣押及執行罰金等，其中包括透過視訊詢問，或准許請求方人員在證人或被告陳述時在場，依受請求方同意的方式詢問證人，使兩國辦案人員可以組成實質的聯合調查團隊，大幅縮減跨境取證耗費的時間及勞力。

法務部認為，台灣、諾魯的司法及執法單位將可建立起直接而迅速的聯繫，有效遏阻太平洋區域內，甚而全球的運毒及電信詐欺等跨境犯罪。（編輯：方沛清）1080807