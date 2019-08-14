桃機公司工程弊案 董座王明德：不護短

（中央社記者吳睿騏桃園14日電）桃園國際機場公司董事長王明德今天親上火線，對外說明公司工程處長等涉索取回扣事件，指3名涉案員工已調整職務，配合司法調查；至於外界關心的第三航廈工程，不會受到影響。

桃園機場二期航廈擴建等多項工程，爆發桃機公司幹部收受回扣弊案，桃園地檢署昨天進行搜索，並傳喚35人到案說明，除林姓處長與吳姓工程師涉犯貪污治罪條例罪嫌重大，被檢察官向桃園地方法院聲請羈押禁見外，11名相關廠商涉案人員交保，其他涉案人員則請回，共有21人列被告。

王明德下午接受媒體聯訪時表示，非常痛心出現這樣的狀況，目前已將林姓工程處長調任非主管職務，另2名相關承辦同仁也調整業務，以配合司法調查。

王明德表示，初步了解，這是這3名涉案員工的私德問題，如有觸法情事，將由其個人擔負法律責任。目前桃機公司各項採購作業，以及第三航廈興建進度都未受影響。

他說，目前案件正由司法機關進行偵辦，桃機公司將全力配合，提供檢調偵辦所需的相關工程資料及事證，同時責成政風、法務及稽核單位全面清查涉案人員工作業務辦理情形，未來也會加強管理，絕不護短。

王明德指出，桃機公司將以更謹慎的態度，立即啟動檢視所有進行中與規劃中的工程標案內容，確保相關標案都依法行政，杜絕承辦人員與廠商間發生違法或不當情事。同時也責成政風單位持續宣導，要求所屬依法行事。

王明德表示，桃機公司的標案合約，由桃機公司與承包廠商簽約，但承包廠商會再找其它合作廠商共同施工，相關工程的施工品質，初步檢視都達到原始合約要求的標準；後續的作業，桃機公司尊重司法調查，但未來會要求承包廠商不得再與有疑慮的廠商合作，以免造成困擾。（編輯：戴光育）1080814