海巡裝GPS查案遭判拘役 檢察總長提非常上訴

（中央社記者蕭博文台北17日電）海巡士官長王育洋為查私菸案，在貨車底盤裝設GPS追蹤器，被依妨害秘密罪判處拘役50日、緩刑定讞。檢察總長江惠民認為王育洋行為不構成犯罪，日前提起非常上訴。

全案起於民國103年間，時任海巡署南巡局五二岸巡大隊士官長的王育洋為調查私菸案，將GPS衛星定位追蹤器裝設在陳姓男子的貨車底盤。王育洋取回追蹤器時，被陳男察覺報警，檢方不起訴，陳男聲請交付審判。

高雄地方法院依刑法第315條之1第2款無故以電磁紀錄竊錄他人非公開活動罪，判王育洋拘役40日，緩刑2年。案經上訴，台灣高等法院高雄分院認為，王育洋具公務員身分應加重其刑，改判拘役50日，緩刑2年。案經最高法院於106年間駁回上訴而定讞。

最高法院判決理由指出，對車內人物而言，因使用人經由車體隔絕，確保不欲人知的隱私，車輛位置與移動訊息，等同使用人的行動訊息，應屬非公開活動，藉分析比對大量GPS資訊，可窺知使用人的作息及行為模式，嚴重侵害使用人隱私權。

但最高檢察署認為，「隱私權」與「非公開之活動」不同，刑法第315條之1第2款是處罰無故竊錄他人非公開活動，並非處罰侵犯他人隱私權，原判決以「隱私權」替代「非公開之活動」，違反罪刑法定主義。

最高檢並指出，本案GPS紀錄全是貨車在公共道路的「公開活動」，若依確定判決見解，恐怕連架設路邊監視器也會構成犯罪，因為彙整各路段錄影資料，也能拼湊出一個人的行蹤。

最高檢認為，王育洋行為時，司法實務並未禁止警察使用GPS蒐證，王育洋依偵查實務蒐證，有法律上正當理由，並非「無故」。

最高檢指出，法令至今尚未規範GPS蒐證的要件及程序，在法律明定前，不能由社會共享司法警察維護治安的果實，卻由司法警察獨自承擔刑責風險，日前以本案判決適用法則不當，向最高法院提起非常上訴。（編輯：李錫璋）1080817