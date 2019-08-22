徹夜顧雙親疑精神不濟 男駕車撞電桿挫傷送醫

苗栗縣55歲林姓男子徹夜照顧年邁雙親，22日中午駕車行經通霄鎮飛牛牧場附近路口，疑因精神不濟自撞電桿，受困車內，林男哥哥（左1）騎車路過，連忙加入救援，協助脫困送醫。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年8月22日

（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）苗栗縣55歲林姓男子昨晚徹夜照顧年邁雙親，今天中午駕車行經通霄鎮飛牛牧場附近路口，疑因精神不濟自撞電桿，一度受困車內，林男哥哥騎車路過，加入救援，協助脫困送醫。

苗栗縣消防局中午12時許接獲報案指稱，通霄鎮南和路往飛牛牧場路口發生車禍，現場為一輛廂型車自撞電桿，駕駛受困車內；經派遣人車到場，發現廂型車車頭潰縮、擋風玻璃碎裂，林姓駕駛雙腳被卡住無法自行脫困，意識清楚。

事故發生不久，林姓駕駛的哥哥騎機車經過，赫見弟弟發生車禍，連忙焦急握著弟弟的手，並加入救援行列；消防人員動用破壞器材，花了近半小時順利協助林男脫困，送往苑裡李綜合醫院救治，初步檢視林男雙腳及胸部挫傷，無生命危險。

林男哥哥指出，住在通霄鎮福興里的雙親均年邁需人日夜照料，近日老父親身體嚴重惡化，家中5兄弟得輪流回老家照顧，家住梅南里的弟弟昨晚看顧一整夜，今天中午才準備回家休息，可能徹夜未能好好休息才發生意外。

警方初步調查，林男沒有酒駕，懷疑車輛轉彎時精神不濟失控自撞電桿，將進一步調查釐清肇事原因。（編輯：李錫璋）1080822