棲身廢棄屋頂攀牆進出 蜘蛛人失聯移工落網

一對越南籍失聯移工兄弟檔為躲避查緝，藏身苗栗市一間廢棄眷村2樓屋頂，搭起帳篷度日，2個多月來都是攀牆進出，宛如蜘蛛人，移民署23日循線逮人。（移民署苗栗專勤隊提供）中央社記者管瑞平傳真 108年8月23日

（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）一對越南籍失聯移工兄弟檔為躲避查緝，藏身在苗栗市一間廢棄眷村2樓屋頂，2個多月來攀牆進出，宛如蜘蛛人，移民署苗栗專勤隊掌握線報，只好攀爬外牆查緝，猶如電影情節。

移民署中區事務大隊苗栗縣專勤隊今天表示，為加強管理外來人口，除強力宣導失聯移工自行到案，更透過歸返母國移工清查線索，掌握這對越南籍兄弟檔藏匿在苗栗市一間廢棄眷村2樓屋頂處所。

專勤隊經過連日監控蒐證，眼見時機成熟，查緝人員今天清晨拂曉出擊，趁2人仍在熟睡時，攀爬這處屋頂外牆至頂樓查緝，一網成擒，過程宛如電影「玩命關頭」驚險。

苗栗縣專勤隊隊長朱應龍表示，這2名失聯移工，哥哥失聯時間長達逾5年，弟弟去年入境脫逃後因身無分文，前來投靠哥哥，兄弟倆棲身空屋頂樓搭帳，生活環境簡陋，經常三餐不濟，為恐遭查獲，進出也都如蜘蛛人般攀爬外牆進出，兩人已在此生活約2個多月。

專勤隊指出，查緝人員告知將安置到移民署收容所，有熱水洗澡、免費食物及乾淨替換衣物時，這對兄弟連忙表明願意配合回家鄉，反而頻頻道謝。

朱應龍提醒，為減少移工在台失聯誘因，移民署也落實嚴罰非法雇主、仲介，貪一時之便雇用逾期外僑，如經查獲依法可處新台幣15萬元以上、75萬元以下罰鍰，5年內再犯處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰鍰，呼籲國人切勿心存僥倖。（編輯：陳清芳）1080823