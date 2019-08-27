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澎湖老釣客落海失蹤 不幸溺斃

最新更新：2019/08/27 18:11
澎湖縣一名楊姓老翁26日與友人到西嶼合界海域岸際釣魚未歸，警消與海巡獲報後展開海空搜尋，27日在姑婆嶼海域尋獲楊姓老翁遺體。（澎湖海巡隊提供）中央社 108年8月27日
澎湖縣一名楊姓老翁26日與友人到西嶼合界海域岸際釣魚未歸，警消與海巡獲報後展開海空搜尋，27日在姑婆嶼海域尋獲楊姓老翁遺體。（澎湖海巡隊提供）中央社 108年8月27日

（中央社澎湖縣27日電）澎湖楊姓老翁昨天與友伴在西嶼合界海域岸際釣魚未歸，警消與海巡等單位海空搜尋，今天在姑婆嶼海域尋獲，已告溺斃，家屬傷心欲絕。

澎湖海巡隊與消防局等單位是在昨天下午6時許接獲有第13巡防區與民眾報案指出，現年80歲的楊姓老翁與友人前往岸際釣魚，因海水漲潮欲返家，發現楊姓老翁不見了，疑不慎落海失蹤，請求協尋。

包括澎湖消防局由大隊長陳孟鴻率第二大隊、西嶼及白沙分隊等多人前往搜救，並通報澎湖救難協會前往事發海域搜尋，澎湖海巡隊也出動多艘巡防艇搜尋，空中警察也出動空偵機，一個晚上未發現。

今天下午1時許，水試所實驗船「海功號」在姑婆嶼與鐵帖嶼海域間，發現有一具浮屍，協請「航吉興6號」漁船協助載運，並由3539巡防艇長許文錝以游泳方式將浮屍帶上2031艇運回，並經指認是失蹤一天的楊姓老翁，家屬得悉，哀傷逾恆，致死原因報請相驗中。

楊姓老翁海釣意外落海失蹤，不幸死亡，海巡與警消共出動有2架空偵機、4艇30人。（編輯：林沂鋒）1080827

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