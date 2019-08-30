科技公司助詐騙集團藏網路位址 遭警破獲

（中央社記者劉建邦台北30日電）網拍購物詐騙頻傳，林姓男子在台中開科技公司，實則提供虛擬私人網路（VPN），協助詐騙集團隱匿原IP位址，讓警方難以追溯源頭。刑事局掌握情資後逮人，訊後送辦。

刑事局今天召開破案記者會，偵九大隊大隊長林建隆說，網路購物成趨勢，歹徒常透過網拍或購物平台詐騙，日前偵辦網拍詐騙案時發現，藏匿國外詐騙集團涉嫌透過國內業者提供虛擬私人網路（VPN），製造斷點，增加查緝困難度。

刑事局查出，近30歲林姓男子涉重嫌，林男在台中市開科技公司，先向中華電信申請200多條寬頻網路線，再透過架設VPN網路服務，提供國外詐騙集團可連線進入台灣網路，並隱匿原本IP位址，詐騙集團成員就能到LINE、拍賣網站等平台犯案，且難以追查源頭。

林男涉嫌協助詐騙集團隱匿原本IP位址，導致警方及網路業者誤認為詐騙集團是透過國內網路連線。

刑事局掌握情資，日前派員赴林男在台中住處搜索並當場逮人，也搜出電腦、網路交換器等證物及各地警局偵辦詐欺案的公文。

警方指出，司法機關曾函文請林男協助追查詐騙機房IP位址，但林男卻以中國大陸民眾個資假冒實際使用者身分，企圖擾亂偵查。

刑事局也循線逮捕在嘉義縣開科技公司的李姓男子，查出李男同樣架設VPN網路服務協助詐騙集團擷取網路平台業者的簡訊認證碼。

警訊後依違反詐欺、偽造文書及違反洗錢法等罪移送把林男等人移送台中地檢署偵辦。刑事局說，將和電信公司、網拍、線上業者及臉書公司等第三方夥伴合作打擊詐騙。（編輯：方沛清）1080830