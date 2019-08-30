租徐乃麟豪宅當賭場 2女子各判刑6月

（中央社記者蕭博文台北30日電）女子楊強蓉透過董子綺向藝人徐乃麟承租豪宅後，涉嫌與董女共同經營麻將賭場。士林地方法院今天審結，依圖利聚眾賭博罪，判處董女、楊女各有期徒刑6月，得易科罰金。

法院判決書指出，董子綺與徐乃麟相識多年，民國105年間介紹楊強蓉向徐乃麟承租台北市內湖區一處豪宅，董女、楊女即涉嫌自105年5月至6月間，在豪宅內邀約聚賭麻將，並收取抽頭金牟利。

楊強蓉坦承犯行，但董子綺辯稱，楊強蓉租場地提供賭客賭博，房租也是楊女支付，她並未共同經營賭場，更何況還被楊女等人以偷牌方式詐賭，是詐欺被害人，當然沒有意圖營利聚眾賭博犯行可言。

徐乃麟則作證說，是董子綺介紹楊強蓉向他租屋，但租了2、3個月就退租，管理員還告訴他房屋出入複雜，董女則解釋是楊女朋友多，常相約打麻將，好像還有抽頭。

承審法官勘驗董子綺、楊強蓉通訊軟體對話紀錄，發現董女對楊女租屋經營賭場知之甚詳，還討論內部設施、裝潢美觀對賭客來場意願的影響，多名賭客也指證賭場是董女、楊女共同經營。

法官也認為，董子綺控告楊強蓉等人詐賭，已被檢察官以犯罪嫌疑不足不起訴確定，董女辯稱是詐欺被害人不可能是賭場經營者的說詞不足採信，認定董女、楊女是共犯，各處6月有期徒刑，得易科罰金，仍可上訴。（編輯：方沛清）1080830