老翁移車疑暴衝 撞了自宅又多車遭殃

高雄市一名江姓老翁31日在家門前移車時突然暴衝，連人帶車撞進自家屋內後，又失控連環撞，陸續波及路旁多部汽車，現場一片狼藉，確切肇事原因仍有待釐清。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年8月31日

（中央社記者程啟峰高雄31日電）79歲的江姓老翁今天在家門前移車疑暴衝撞進自家屋內1樓後，撞擊1部汽車及3部機車，隨後又失控連環撞，陸續波及路旁另3部汽車；老翁酒測值為零，肇事原因仍有待進一步釐清。

這起車禍發生在中午11時56分，當時現場冒出陣陣白煙，被民眾誤以為火警報案，高市消防局據報趕到發現，1部自小客撞進民宅，現場冒出大量白煙是煞車產生的，現場並未起火加上沒人受傷，於是交由警方接手調查。

左營警分局指出，江姓老翁欲將停在轄區安吉街自家騎樓的自小客車駛入自宅1樓車庫時，誤踩油門撞進自宅，先後撞擊自家屋內一部自小客車及3部機車，並撞毀一樓玻璃門。

警方表示，江姓老翁隨後駕車來回4、5次，導致後車尾撞到停放路旁停車格內的兩部自小客車，其中一部被撞後位移撞倒一旁私人停車場的圍籬，傾倒圍籬又波及現場另一部自小客車。江姓老翁酒測值為零。

警方表示，江姓老翁強調當時因汽車暴衝失控肇事，但肇事原因仍有待進一步調查釐清。（編輯：謝雅竹）1080831