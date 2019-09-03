流浪犬頸破大洞邊吃邊漏 好心郵差通報救狗

（中央社記者程啟峰高雄3日電）戴姓郵差送信途經高雄山區林道，發現一隻流浪犬頸部破大洞，邊進食邊漏食物，通報動保團體搭救。經志工接力搜救，昨天將傷犬救下山送醫，經縫合300多針將牠救活，仍未脫險。

戴姓郵差近日送信途經高雄市荖濃溪林道時，發現路邊一隻黑色流浪犬進食時，食物會不斷從脖子下方流出，於是拍下照片通報台灣動物緊急救援小組。

動物緊急救援小組今天指出，獲報後，大隊長倪兆成立即率志工上山營救，雖遇山區多雨起霧、荖濃溪林道路況不佳等狀況而搜救不易，但救援小組仍不放棄，經72小時志工不眠不休地接力搜救，昨天中午發現傷犬蹤跡。

救援志工發現這隻傷犬體力不佳，活動力差，蹲坐在原地不動，救援人員緩緩前進，以伸縮套繩及捕犬網順利將傷犬捕獲送醫急救。

動物緊急救援小組獸醫團隊表示，傷犬是隻約8歲母犬，到院時狀況危急，血壓偏低，連抽血都有困難，頸部下方遭異物切割約直徑5公分大缺口，食道與氣管外露，感染嚴重。經3個多小時手術，縫300多針縫合牠受傷的氣管、食道及頸部，將牠救活。

動物緊急救援小組發言人倪京台說，手術雖成功，但傷犬感染指數爆表仍有生命危險，初估療程恐要2個月才能康復。不過，他還是感謝愛心郵差的及時通報，挽救一條生命。（編輯：戴光育）1080903