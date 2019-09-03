控前黨工侵入辦公室 國民黨花蓮縣黨部提告

國民黨花蓮縣黨部書記長胡慧君（圖）3日代表主委張峻，按鈴提告金姓前黨工，指他到辦公室趕人，涉侵入住居。中央社記者張祈攝 108年9月3日

（中央社記者張祈花蓮縣3日電）國民黨花蓮縣黨部新舊勢力爭議不斷，書記長胡慧君今天代表主委張峻，按鈴提告金姓前黨工，指他到辦公室趕人，涉侵入住居，並預告黨中央明將對擅自出租辦公廳舍相關人士提告。

被告的金姓前黨工表示，縣黨部建物已由花蓮民眾服務社承租，胡慧君8月擅自帶鎖匠換鎖，明顯違法，也已報警；對於縣黨部今天提告，他表示尊重。

花蓮縣黨部新、舊勢力近日緊咬黨部房屋使用權，先是新舊主委普渡互槓、30多名黑衣人到黨部泡茶，連前天韓國瑜競選總部在黨部前廣場成立，還是以「民眾服務社」為名號召，不見現任主委張峻身影。

身兼花蓮縣議會議長的張峻，多次向外主張，會盡力止息亂象，達到黨內團結。縣黨部今天開出第一槍，由胡慧君代表主持議會臨時會的張峻，到花蓮地檢署按鈴提告、遞狀。

訴狀中指出，辦公廳舍歡迎民眾進入，但仍有不開放的辦公空間，金姓前黨工日前帶多名黑衣人盤據，影響黨務辦公，還到書記長辦公室要求胡慧君離開，經勸離仍待了近一小時才離開，因此提告。

金姓前黨工認為，縣黨部建物早已出租給花蓮民眾服務社，縣黨部所謂的書記長辦公室目前是花蓮民眾服務社常務理事辦公室，他以民眾服務社總幹事身分請胡慧君離開，合情合理，縣黨部說的「黑衣人」他不認識，堅持要提告，他也尊重。（編輯：謝雅竹）1080903