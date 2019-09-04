台中重摔女幼童致偏癱案 保母被起訴

（中央社記者蘇木春台中4日電）台中市郭姓保母今年6月間向收托的陳姓女童施暴，造成其語言能力受損、左側肢體偏癱等重傷害，案件還因直播主聚眾至保母家抗議引發案外案，檢方今天依重傷害罪嫌將郭婦起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，29歲郭姓婦人與擔任警職的丈夫育有1子，郭婦在今年3月取得保母證照後，4月起先收托一名幼兒，同月30日再收托1歲多陳姓女童，連同郭婦的兒子，共照顧3名未滿2歲的幼兒。

今年6月21日上午9時多，郭婦獨自在家中照顧兒子與陳姓女童，郭婦在房內準備要為躺在嬰兒床上的女童換尿布時，因女童兩腳伸直、未配合，兒子又在一旁哭鬧，郭婦不斷拍打女童雙腿，導致女童哭鬧。

郭婦無法忍受兩名幼童同時哭鬧，先將陳姓女童從嬰兒床上抱起，雙手抱住女童腋下，猛力搖晃女童頭部；女童放回嬰兒床上時仍持續哭鬧，郭婦憤而抓女童左手將她拉起，摔向放置嬰兒床旁地上的雙人床墊，造成女童頭部受創。

女童因而失去意識，郭婦發現異狀為女童實施心肺復甦術（CPR），並向警消報案。消防局獲報到場將女童送醫，院方發現女童頭部重創、左手骨折，緊急施以開顱手術救回一命。

女童雖逐步恢復意識，但至今無法自行進食，必需以鼻胃管餵食，且語言能力受損、左側肢體偏癱，經醫療評估已達重傷害程度，無法完全治癒。

郭婦被移送偵辦後，原先否認犯案，直到被檢方聲請羈押，她才坦承向女童施暴；郭婦的丈夫經檢察官調閱租屋處大樓監視器，查出案發時離開租屋處，有不在場證明，以不起訴處分。

台中地檢署檢察官依據證人證詞、驗傷報告與監視器畫面等證據，今天依重傷害罪嫌將郭婦起訴。

此外，檢方偵辦過程中，發生臉書（facebook）粉絲團「冠廷往事」直播主以「把問題搬上台面」為由，深夜聚眾包圍郭姓保母租屋處，更聚眾至司法警察機關騷亂，涉及妨害公務及強制等罪嫌，涉案10人，檢察官正另案偵辦中。（編輯：戴光育）1080904