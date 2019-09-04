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詐領助理費逾千萬 南市議員洪玉鳳夫婦遭起訴

最新更新：2019/09/04 16:22

（中央社記者張榮祥台南4日電）7連霸國民黨籍台南市議員洪玉鳳涉嫌詐領助理費1183萬元，夫婦倆人3月遭收押，5月交保，台南地檢署今天偵結起訴，因洪玉鳳夫婦坦承犯行，交出不法所得，南檢建請減輕其刑。

南檢調查，洪玉鳳涉詐領助理費，起於台南縣市合併為直轄市後擔任第1屆台南市議員時，郭姓配偶則是擔任洪玉鳳服務處主任，統籌服務處人員薪資發放、帳務紀錄及公費助理聘用、停聘申報等事務。

洪玉鳳於民國99年12月25日起連續3屆詐領助理費，總額達新台幣1183萬餘元，包括第1屆市議員期間608萬餘元、第2屆市議員期間551萬餘元、第3屆23萬餘元。

南檢認定洪玉鳳夫婦犯下貪污治罪條例第5條第1項第2款之利用職務機會詐取財物、及刑法第214條之使公務員登載不實公文書等罪嫌，今天偵結起訴。

不過，洪玉鳳夫婦在偵查中自白犯行，且於今年5月8日繳交不法所得，南檢建請台南地方法院依貪污治罪條例第8條第2項前段之規定，減輕其刑。

洪玉鳳是資深台南市議員，在省轄市時期連任4屆，台南縣市合併後又連任3屆，是中國國民黨在台南的重量級人物，基層實力雄厚；郭姓配偶長期在台南市議會服務，數年前退休。（編輯：謝雅竹）1080904

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