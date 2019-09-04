盜採瀕危小垂枝石松還上網賣 台東男子遭送辦

（中央社記者盧太城台東縣4日電）台東市黃姓男子在國有林班地盜採瀕危植物小垂枝石松，因在網路上販售遭警政署保七總隊第九大隊查獲，依竊盜罪嫌移送偵辦。

林務局台東林區管理處表示，日前接獲民眾舉報有不法人士於網路販賣稀有瀕危植物「小垂枝石松」，台東林管處知本工作站立即會同保七總隊第九大隊刑偵小隊與台東小隊前往知本黃姓嫌犯住宅搜索，當場查扣小垂枝石松、花蓮捲瓣蘭、鳳尾蘭及萬年松等山區植物。

台東林管處表示，黃嫌供稱這些植物分別於金峰、石川及建和等山區採取，並於住宅公開擺設販賣及藉由網路販售，警方依黃嫌供詞逐一至植物採集位置查證，其中「小垂枝石松」及「花蓮捲瓣蘭」採集地點為國有林班地內，黃嫌因此觸犯竊盜罪和森林法相關規定。

台東林管處表示，「小垂枝石松」，屬於石松門的植物，是現存最古老的維管束植物，主要分布於台灣中南部低海拔山區，附生於枝幹上，葉片呈羽毛狀，喜歡熱帶雨林般濕熱的成熟原始森林環境，在台灣被視為雨林指標植物。

另外，因它的生態特殊性、繁殖不易及台灣低海拔原始林破壞，加上極具觀賞價值常成為山採對象，數量瀕危，已被列入「2017臺灣維管束植物紅皮書名錄」國家瀕危（NEN）類別內。

台東林管處長劉瓊蓮表示，森林內的樹木、竹子、蘭花、蕨類、蕈類等均屬森林主、副產物，為國家資產，非經許可不得擅自採取及販賣，一但查獲竊取屬實者將依森林法及刑法規定移送法辦，另呼籲民眾勿於網路或商店購買來路不明的森林主副產物，以免觸法。（編輯：謝雅竹）1080904