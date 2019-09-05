阿羅哈客運車禍釀6死 司機判4年2月定讞

（中央社記者蕭博文台北5日電）阿羅哈客運一輛大客車106年9月載客上國道發生車禍，造死6死11傷。肇事司機吳恊松行駛途中低頭翻找物品釀禍，一、二審均被判刑4年2月，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

吳恊松被控於民國106年9月11日深夜駕駛營業大客車，由高雄總站載客發車，行經國道1號北上岡山路段，因低頭翻找物品未注意前方車況，為閃車急切內線車道而自撞護欄，造成車上乘客6死11傷。

吳恊松在法院審理時坦承犯行，一審橋頭地方法院認為，吳男擔任客運駕駛2年餘，明知國道高速公路車行速度較一般道路快，危險性更高，案發時以高達102公里時速行駛，理應更加謹慎，竟分心低頭尋物釀成本件車禍事故，可責性程度甚高，應負完全肇事責任。

一審審酌，吳男過失行為導致6人死亡，使被害人家屬喪失親人、家庭破碎而受有莫大悲痛，但考量吳男案發後自首肇事、已與部分被害人家屬達成和解，依業務過失致人於死罪，判處有期徒刑4年2月。

吳男上訴二審求緩刑，但台灣高等法院高雄分院認為一審認事用法均無違誤，量刑亦稱允當，且不符緩刑要件，駁回上訴，維持一審判決。案經最高法院日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1080905