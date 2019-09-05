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首頁 / 社會

台灣受刑人半數和毒品有關 法務部緝毒有成效

最新更新：2019/09/05 17:10

（中央社記者盧太城台東縣5日電）法務部常務次長張斗輝今天表示，台灣監所約收容6萬名受刑人，其中約3萬人是毒品犯，如能有效遏止毒品氾濫，治安會更好，這2年緝毒已見成效。

台東地檢署今天召開記者會宣布偵破1500公斤毒品走私案，張斗輝和台灣高等檢察署檢察長王添盛，親臨嘉勉專案人員。

張斗輝致詞時表示，台東地檢署偵辦這起毒品案是緝毒的經典範例，同時毒品的數量龐大，如流入市面可供650萬人次施用，危害甚大。

張斗輝提到，台灣的監所收容受容人約6萬人左右，其中將近有3萬人是毒品犯，如果再加上因為毒品衍生的竊盜、搶奪犯，那台灣監所一半收容人都和毒品有間接和直接關係，毒品是危害治安的重要因子，如果能有效遏止毒品氾濫，治安一定會更好。

張斗輝表示，行政院於民國106年制訂新世代反毒行動綱領，各單位莫不積極緝毒、反毒、防毒，近年來施用毒品新生人口數已有下降趨勢，法務部也積極修定相關法規，包括增加旅館通報、反毒宣導責任；加速尿液、毒品檢驗、銷毀流程等。

依法務部法醫研究所報告，107年因施用新興毒品死亡人數45人，較106年死亡人數100人，下降55%，顯見法務部及各單位努力防制毒品的成效。

王添盛也表示，在防範校園毒品上成效顯著，目前幾乎已經沒有聽到校園毒品了，台灣的毒品問題已獲得控制。但檢方不以此為滿足，更積極的與其他國際的緝毒單位交流，互相交換情資，希望截毒於海上、緝毒於邊境，近期高檢署亦率團前往澳洲與該國緝毒相關機構進行交流，冀望建立合作緝毒模式。（編輯：黃世雅）1080905

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