傳廠商用節省電費話術行騙 立委籲司法單位調查

（中央社記者王揚宇台北6日電）國民黨立委沈智慧接獲陳情指出，某家廠商宣稱能幫業者節省電費，免工程費，只收節費後的一半金額，但實際上在資訊不對稱下，利用台電節電獎勵措施，幫受害企業送件就獲取上千萬報酬，根本是以代辦之名行詐騙之實，呼籲司法單位介入調查。

今天受邀出席記者會的法務部代表說，是否涉及刑事詐欺部分，會將會議相關資料轉交給檢調機關進行判斷。

沈智慧與陳情廠商春雨公司代表等人，今天在立法院共同召開記者會，說明這起涉嫌以話術推銷電費節費的行騙案件；陳情人估算，受害金額約新台幣1500萬元。

一同列席記者會的台電業務處副處長鍾思思則說，一直都積極與大用電戶溝通，包括有服務專員服務或召開座談會進行面對面溝通，而台電也設有高壓用戶服務入口網站，相關方案可在網路或各區營業處查詢，台電未來也會加強宣導。

據了解，多家受害廠商與這間被控涉嫌詐欺的公司進行民事訴訟，一審法院審理結果均判這間公司勝訴，目前已有廠商不服提起上訴，案件仍在進行中。

沈智慧說，台電有多項節費方案，根據陳情廠商表示，這家公司沒有進行任何節電工程，僅以原有的台電獎勵二階段改為三階段用電的離峰分段計價方式，代受害人送申請文件，因此取得電價降低的結果，卻還要求節費後的一半金額作為報酬，根本是以代辦之名行詐騙之實。

沈智慧指出，不只陳情的春雨公司，恐還有多家企業受害，這可能不是一個簡單的詐騙行為，而是常態性的經濟詐騙，她會檢具相關資料給台電跟法務部，請他們本於職責進行調查或了解，也希望台電公司加強宣導，避免再有民眾或公司行號受騙上當。

春雨公司律師黃郁婷則說，台電跟他們一樣都是受害者，全案之所以曝光，是因為發現用電度數沒有減少，只有電費下降，後來才發現這家公司用台電的獎勵措施來獲取不當得利，根本沒進行節電工程。（編輯：林淑媛）1080906