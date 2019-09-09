批踢踢張貼私菸案文章被移送 簡易庭裁定不罰

（中央社記者葉臻新北9日電）新北市一名張姓男子7月在「批踢踢實業坊」上張貼「外交部調借行政人員涉嫌購買私菸...外交官等人員更是一發不可收拾」文章遭移送，新北地方法院三重簡易庭5日裁定不罰。

判決書指出，新北市張姓男子7月22日晚間在「批踢踢實業坊」BBS站台的政黑板專頁上，張貼「剛剛傳出車手吳宗憲被捕之後，從手機搜出連絡電話，發現大量外交部調借行政人員涉嫌購買私菸，消息靈通的人都知道，連行政人員都敢這麼搞，外交官等人員更是一發不可收拾...」文章，被因涉嫌違反社會秩序維護法移送。

新北地方法院三重簡易庭審理時，張男坦承有在BBS站台發表上開言論，但他辯稱是因為當天晚上PTT出現一則熱門新聞，他在閱讀後，連結GOOGLE新聞求證，確實中國時報及東森新聞皆有報導，由於該則新聞網友反應熱烈，所以他才發表上述文章，並非未經求證而憑空臆測，並提出相關2篇報導佐證。

判決書指出，該2篇報導中確實有寫到「消息人士透露國安會祕書長李大維辦公室人員也預訂不少，李大維辦公室只有約5到6人，辦公室主任為軍職少將，其餘都從外交部借調過來的官員，而且以女性為主，但是卻買了不少數量的煙，案情可能如雪球般愈滾愈大」等語。

新北地方法院三重簡易庭審理時認為，張男所發表上述言論，並非明知為不實事情而捏造謠言散發傳佈於公眾，且文章內容雖有主觀評論，但其對象是檢調清查釐清的人員，難以認定會使其他公眾產生畏懼或恐慌等負面心理，而有影響公共安寧之情，5日將張男裁定不罰。（編輯：卞金峰）1080909