重機騎士死亡率比普通機車高 警：因行駛速度

（中央社記者劉建邦台北14日電）台北市士林警分局今天表示，經統計去年度機車發生事故，重機與普通機車肇事率相近，但重機騎士死亡率比普通機車高出8倍，是因重機行駛速度較快，未來將增加取締勤務。

北市葫蘆街附近路口昨天上午發生一起轎車衝撞前方重型機車和轎車後，導致重機騎士身亡車禍案。警方調查，肇事高姓男子疑似疲勞駕駛。

北市士林警分局今天提醒民眾開車或騎重機行駛環河北路及快速道路時，應保持精神集中，不要疲勞駕駛或超速，並保持安全行車距離。

士林分局表示，經統計，去年度機車事故，重型機車與普通機車肇事率相近，但重機騎士死亡率高出普通機車8倍，關鍵因素就是重機的行駛速度，且中正路、中山北路5段及6段、仰德大道也是容易發生機車肇事地點，經派員警加強取締後，肇事率已逐漸下降。

士林分局指出，會持續派員至快速道路等容易肇事路段加強取締超速，並配合科技執法，遏止危險駕駛狀況，維護民眾行車安全。

北市警方統計，今年1月至8月A1類交通事故共60件，造成60人死亡，釀禍原因分別是未注意車前狀態16件、違反號誌管制12件，發生時段以上午6時至8時、晚間6時至8時最多。A1類是指造成駕駛人當場或24小時內死亡車禍事故。（編輯：張銘坤）1080914