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瑪莎拉蒂跑車撞大貨車 酒駕男送醫不治

最新更新：2019/09/17 18:11
桃園市蘆竹區17日凌晨發生一起死亡車禍，一輛瑪莎拉蒂跑車撞上嘉里大榮物流公司的大貨車，警消到場時跑車駕駛已無呼吸心跳，送醫仍宣告不治。（民眾提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年9月17日
桃園市蘆竹區17日凌晨發生一起死亡車禍，一輛瑪莎拉蒂跑車撞上嘉里大榮物流公司的大貨車，警消到場時跑車駕駛已無呼吸心跳，送醫仍宣告不治。（民眾提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年9月17日

（中央社記者吳睿騏桃園17日電）桃園市蘆竹區今天凌晨發生一起死亡車禍，一輛瑪莎拉蒂跑車撞上嘉里大榮物流公司的大貨車，警消到場時跑車駕駛已無呼吸心跳，送醫仍宣告不治。警方已著手調查，釐清事發原因。

桃園市警局蘆竹分局傍晚表示，今天凌晨4時43分許，一輛行駛在蘆竹區南崁路二段的瑪莎拉蒂跑車，在嘉里大榮物流大貨車緩緩開出公司左轉南崁路時，疑似未踩煞車，直接就撞進大貨車的車底，巨大聲響引發公司內及附近民眾的關注。

警消獲報後趕到現場發現，由於撞擊力道強烈，瑪莎拉蒂跑車前方引擎蓋至正副駕駛座部分整個陷進大貨車車底，不但凹陷毀損，車體碎片散落一地，消防隊員到場時駕駛已經沒有呼吸心跳，緊急送醫後仍宣告不治。

警方表示，事後檢測發現，肇事駕駛的酒測值高達0.995，大貨車駕駛酒測值為0，目前警方已介入調查，希望釐清案情及事發原因。（編輯：李錫璋）1080917

桃園市警局蘆竹分局17日傍晚表示，凌晨4時43分許，一輛行駛在蘆竹區南崁路二段的瑪莎拉蒂跑車，在嘉里大榮物流大貨車緩緩開出時，疑似未踩煞車，直接就撞進大貨車車底，跑車駕駛緊急送醫仍不治。（民眾提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年9月17日
桃園市警局蘆竹分局17日傍晚表示，凌晨4時43分許，一輛行駛在蘆竹區南崁路二段的瑪莎拉蒂跑車，在嘉里大榮物流大貨車緩緩開出時，疑似未踩煞車，直接就撞進大貨車車底，跑車駕駛緊急送醫仍不治。（民眾提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年9月17日
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